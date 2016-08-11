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Россиянам запретят тратить наличныеСегодня в 09:37

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На машины и квартиры.

Россиянам могут запретить покупать квартиры, машины и предметы роскоши за наличные. Кроме того, в правительстве обсуждается запрет на выдачу зарплат бумажными деньгами, сообщают "Ведомости".

Это необходимо для борьбы с теневой экономикой, заявляют в Минфине и Минэкономразвития. В рамках инициативы также обсуждается налог на наличность. Например, в Индии и Азербайджане определенные суммы в пользу государства взимаются при снятии денег с карты. Также рассматривается возможность введения налога с покупок за наличные.

Подобная инициатива обсуждалась в правительстве РФ несколько лет назад. Однако ее реализации помешали отсутствие инфраструктуры и политические сложности.

Стоит отметить, что шагом к введению контроля за оборотом наличных денег станет введение онлайн-касс. Новые аппараты позволят передавать информацию обо всех кассовых операциях в Федеральную налоговую службу, передает "Уралинформбюро".

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