ГК "Новый Поток" приняла участие в выставке "Нефть.Газ.Энерго"21 февраля в 10:12
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Во второй раз.
Группа компаний "Новый Поток" (New Stream Group) участвовала в XIV специализированной выставке "Нефть.Газ.Энерго". Мероприятие состоялось в Оренбурге 15-17 февраля 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГК. В его рамках презентовали консолидированный стенд Группы, где была собрана информация об основных направлениях деятельности и организациях, входящих в New Stream Group.
В частности, был представлен добывающий актив Группы – ООО "Нефтяная компания "Новый Поток". Предприятие занимается комплексом вопросов по подготовке Могутовского, части Воронцовского и части Гремячевского месторождений в Оренбургской области к вводу в разработку.
Следует отметить, что Группа компаний "Новый Поток" второй раз принимает участие в ежегодной отраслевой выставке. В 2016 году холдинг представлял базовый производственный актив Группы - Антипинский НПЗ.
Группа компаний "Новый Поток" (New Stream Group) была учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. Она владеет нефтяными месторождениями и объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В New Stream Group также входят компании, предоставляющие услуги в сфере консалтинга, инжиниринга и управления инвестициями. В целях развития детского и юношеского спорта, инициирования и продвижения социально значимых и благотворительных проектов в регионах присутствия в 2014 году в составе Группы создана Региональная общественная организация "Новый Поток".
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