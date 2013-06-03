Налоговики банкротят екатеринбургский "Эльмаш"21 февраля в 11:13
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Из-за долга более 68 миллионов.
Екатеринбургский завод "Эльмаш" (УЭТМ) может быть признан банкротом. Соответствующий иск в арбитраж подала Межрайонная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Свердловской области. Сумма требований превышает 68,3 миллиона рублей, заявление пока не принято к производству, передает "Уралинформбюро".
В конце прошлого года был удовлетворен иск о взыскании с УЭТМ 76 миллионов долга по налогу на имущество. В суде представители предприятия заявили о тяжелой финансовой ситуации - из-за кризиса производство упало, а убыток от продаж за первую половину 2016 года превысил 196 миллионов рублей. В связи с этим было принято решение снизить на четверть размер исполнительного сбора – до 4 миллионов рублей.
Стоит отметить, что в прошлом году в отношении предприятия было подано несколько исков о банкротстве. При этом суммы были не такие значительные, и заводу удавалось договориться с кредиторами. Дела были прекращены.
"Эльмаш" входит в корпорацию "Энергомаш" и является одним из старейших предприятий Екатеринбурга с 80-летней историей. Завод выпускает высоковольтную аппаратуру, электрические машины и преобразовательную технику.
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