×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Экс-владельцу "Покровского пассажа" простили 563 миллиона долга21 февраля в 10:20

  • Текст

Процедура банкротства прекращена.

Свердловский арбитраж завершил процедуру банкротства экс-владельца ТЦ "Покровский пассаж" и Corteo Fashion Mall в Екатеринбурге Игоря Владимирова. Он освобожден от долга в 563 миллиона рублей, сообщил "Уралинформбюро" конкурсный управляющий Алексей Кочетов.

По его словам, имущество должника было продано за 728 тысяч рублей, из них 480 тысяч ушли на оплату долгов, остальное на сопровождение процедуры банкротства. Как заявил в суде Кочетов, причиной разорения Владимирова стала сложная ситуация на рынке элитных товаров в кризис.

Он обратился с заявлением о собственном банкротстве в 2015 году. Владимиров выступил поручителем по кредитам Россельхозбанка и Сбербанка (492 миллиона рублей и 668 тысяч евро соответственно) и не смог покрыть долги. В начале 2016 года иск был удовлетворен, была введена процедура реализации имущества.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Натворили. Как шизофрению лечат пластилином

Натворили. Как шизофрению лечат пластилином

В больнице №6.

С квитанцией в "неотложку"

С квитанцией в "неотложку"

Отправляются пенсионеры.

Кредиты на деревню дедушке

Кредиты на деревню дедушке

На новый лад.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×