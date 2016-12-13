Экс-владельцу "Покровского пассажа" простили 563 миллиона долга21 февраля в 10:20
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Процедура банкротства прекращена.
Свердловский арбитраж завершил процедуру банкротства экс-владельца ТЦ "Покровский пассаж" и Corteo Fashion Mall в Екатеринбурге Игоря Владимирова. Он освобожден от долга в 563 миллиона рублей, сообщил "Уралинформбюро" конкурсный управляющий Алексей Кочетов.
По его словам, имущество должника было продано за 728 тысяч рублей, из них 480 тысяч ушли на оплату долгов, остальное на сопровождение процедуры банкротства. Как заявил в суде Кочетов, причиной разорения Владимирова стала сложная ситуация на рынке элитных товаров в кризис.
Он обратился с заявлением о собственном банкротстве в 2015 году. Владимиров выступил поручителем по кредитам Россельхозбанка и Сбербанка (492 миллиона рублей и 668 тысяч евро соответственно) и не смог покрыть долги. В начале 2016 года иск был удовлетворен, была введена процедура реализации имущества.
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