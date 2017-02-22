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"Транснефть – Сибирь" сэкономила энергоресурсов на 81 миллион21 февраля в 10:52

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В 2016 году.

АО "Транснефть – Сибирь" подвело итоги реализации программы энергосбережения. В 2016 году в результате проведенных мероприятий было сэкономлено энергоресурсов в финансовом выражении на сумму 81 миллионов рублей.

В числе перспективных энергоэффективных технологий, внедренных на предприятии, – оптимизация технологических режимов перекачки нефти. Применение оптимального количества включенных магистральных насосов и выбор наиболее оптимального режима работы электродвигателей позволили АО "Транснефть – Сибирь" в 2016 году сэкономить электроэнергию на сумму более 69 миллионов рублей.

Также повышению эффективности работы магистральных нефтепроводов способствуют регулярная очистка их внутренней поверхности и применение фильтров-грязеуловителей.

В производственных помещениях компании электроэнергия экономится за счет энергосберегающих ламп и светодиодных светильников.

Кроме того, достигнута существенная экономия моторного топлива. Вся автомобильная техника АО "Транснефть – Сибирь" оснащена системой "ГЛОНАСС". Последняя позволяет оптимизировать маршруты движения и максимально эффективно использовать имеющиеся мощности и вместимость автомобильного транспорта.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия, применение энергосберегающих технологий позволило предприятию не только уменьшить производственные издержки, но снизить выбросы в атмосферу от сжигаемого топлива.

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