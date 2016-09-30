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Реформу ОСАГО отложат до следующего года21 февраля в 12:02

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В ряде регионов она стартует весной.

Реформу ОСАГО, предполагающую натуральное возмещение по "автогражданке", планируется отложить до будущего года. Она должна была стартовать с 1 марта, однако все заинтересованные стороны высказались за то, чтобы с весны опробовать новшество лишь в регионах с наибольшей убыточностью ОСАГО.

По словам заместителя министра финансов РФ Алексея Моисеева, предложение отложить реформу до 1 января 2018 года будет рассмотрено 21 февраля на заседании профильного комитета Госдумы, пишет газета "Известия".

Реформа, по мнению законодателей, позволит избавить страховщиков от "автоюристов", которые через суды добиваются максимально возможных компенсаций. Из-за них компании в ряде регионов несут внушительные убытки по ОСАГО, передает "Уралинформбюро".

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