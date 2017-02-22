На круглом столе.

Представители Группы компаний "Новый Поток" (New Stream Group) приняли участие в заседании круглого стола "Экологическая ответственность нефтегазовых предприятий". Мероприятие состоялось в рамках XIV специализированной выставки "Нефть.Газ.Энерго–2017", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга.

Основное внимание было уделено вопросам экологической безопасности в национальном парке Бузулукский бор. Модератор круглого стола - проректор по региональному развитию РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Сергей Горшенин рассказал о насущных экологических проблемах в российской нефтегазовой отрасли. Среди них – рост потребления природных ресурсов, износ фонда действующих скважин и трубопроводов. Также проректор указал на пробелы в современном законодательстве, которое почти не мотивирует предприятия соблюдать основы экобезопасности.

Вместе с тем С.Горшенин высоко оценил инициативу ряда нефтяных компаний, внедряющих современные технологии добычи и переработки. В частности, он отметил важность работ, которые проводит НК "Новый поток" на Могутовском, части Воронцовского и Гремячевского месторождениях в Оренбуржье. В 1950-е годы на территории природного заповедника Бузулукский бор были пробурены около 200 скважин, после пожара в 1971 году их законсервировали. Сегодня большинство из них находятся в аварийном состоянии, требуя реконсервации. Именно это сложную задачу взялась решить НК "Новый Поток" с помощью современных технологий экобезопасности.

Советник гендиректора Антипинского НПЗ Вячеслав Васин отметил, что у ГК "Новый Поток" богатый опыт в решении вопросов, связанных с экобезопасностью. В качестве примера он привел работу очистных сооружений на заводе: сточные воды, которые НПЗ возвращает в реку Тура после использования в техпроцессах, оказываются чище, чем до забора из реки.

Инновационными разработками в области экобезопасности поделился и президент ООО "Научно-производственная фирма "Экобиос" Марк Цинберг. Он отметил эффективность применения биотехнологий при ликвидации последствий аварий на объектах ТЭК.

Еще один важный аспект, затронутый на круглом столе, – информационная открытость нефтегазовых предприятий. Замдиректора ГТРК "Оренбург" Андрей Федосов подчеркнул необходимость полнее освещать работу компаний ТЭК. При этом он отметил ГК "Новый Поток", которая активно сотрудничает с журналистами.

Кульминацией мероприятия стало выступление ветеранов нефтедобывающей отрасли. Первопроходец в области нефтедобычи в Оренбургской области Лев Толин рассказал о том, что первоначально при добыче углеводородов об экологии почти не думали.

"Ни в техникуме, ни в Московском нефтяном институте не было даже намеков, чтобы нам преподавали экологическую безопасность", – подчеркнул он. В связи с этим он выразил благодарность команде "Нового Потока" за решимость начать работы по реконсервации советских скважин. "Вы мужественные люди, взялись за работу в такой жемчужине, как Бузулукский бор", – сказал он, пожелав успеха в этом сложном деле.

Следует отметить, что Дмитрий Мазуров учредил группу компаний "Новый Поток" (New Stream Group) более 10 лет назад. Она владеет нефтяными месторождениями и объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В New Stream Group также входят компании, предоставляющие услуги в сфере консалтинга, инжиниринга и управления инвестициями. В целях развития детского и юношеского спорта, инициирования и продвижения социально значимых и благотворительных проектов в регионах присутствия в 2014 году в составе Группы создана Региональная общественная организация "Новый Поток".