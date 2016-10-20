Инвестконтракт подписан.

Производство Mercedes-Benz в Подмосковье начнется в 2019 году. Как сообщили "Уралинформбюро" в Минпромторге РФ, специальный инвестиционный контракт, рассчитанный на 9 лет, заключен.

Проект стоимостью 15 миллиардов рублей будет реализован на территории индустриального парка "Есипово" в поселении Пешковское Солечногорского района (Московская область).

Это будет производство полного цикла по выпуску легковых автомобилей и внедорожников премиум сегмента. В списке пять моделей серий S, E, ML, GL и A. Также в России будут выполняться такие технологические операции, как сварка, окраска, сборка автомобилей.

В целом производственные мощности завода будут рассчитаны на выпуск более 20 тысяч Mercedes в год. В результате реализации проекта будет создано более 1000 рабочих мест.

По словам члена правления отделения Mercedes-Benz Cars Маркуса Шэфера, Россия является для компании стратегически важным растущим рынком.

Немецкий концерн Daimler давно планировал локализацию производства в РФ. Переговоры с российским властями велись в течение нескольких лет. Автоконцерн рассматривал различные площадки, в том числе в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Свердловской области, однако впоследствии выбрал Подмосковье.