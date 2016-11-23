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Регионы дотянут МРОТ до прожиточного минимумаСегодня в 10:03

  • Текст

По задумке Минтруда.

Минтруд России предлагает установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) отдельно для каждого региона. Таким способом этот показатель, составляющий сейчас 7500 рублей, планируется приблизить к прожиточному минимуму конкретного субъекта РФ. В среднем по России ПМ составляет 11 200 рублей.

"Нам представляется, что МРОТ должен быть равен региональному прожиточному минимуму. Нигде не сказано, что МРОТ должен быть единым по России", – цитирует "Интерфакс" главу ведомства Максима Топилина.

Соцвыплаты и пособия, надбавки к пенсиям рассчитываются исходя из регионального, а не среднего по стране ПМ, напомнил министр.

В начале февраля 2017 года Топилин анонсировал выравнивание размеров МРОТ и ПМ в течение трех-пяти лет, передает "Уралинформбюро".

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