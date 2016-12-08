Moody's улучшило прогноз рейтинга ММК до "стабильного"Сегодня в 11:33
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Прибыль выросла в 2,6 раза.
Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз рейтинга Магнитогорского металлургического комбината с "негативного" до "стабильного", сообщили "Уралинформбюро" в агентстве.
Стоит напомнить, что весной 2016 года Moody's повысило корпоративный рейтинг ММК с Ba2 до Ва1, а рейтинг вероятности дефолта компании - до уровня Ba1-PD. В феврале 2017 года агентство подтвердило их.
Как сообщили в Moody's, показатели соответствуют стабильному прогнозу по суверенному рейтингу России. Агентство ожидает, что кредитные факторы, включая операционную и финансовую деятельность, положение на рынке и ликвидность, будут и дальше соответствовать рейтингу компании.
ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. В 2016 году ММК произвел 12,5 миллиона тонн стали и 11,6 миллиона тонн товарной металлопродукции. Чистая прибыль выросла в 2,6 раза, достигнув 1,11 миллиарда долларов США. Показатель EBITDA увеличился на 17,3% - до 1,9 миллиарда долларов.
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