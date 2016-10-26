Над главой "Почты России" нависло новое дело о премияхСегодня в 11:37
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Втрое "дороже".
СКР снова рассмотрит вопрос о возбуждении уголовного дела о злоупотреблении полномочиями в отношении гендиректора ФГУП "Почта России" Дмитрия Страшнова, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники.
Речь идет о премиях почти на 270 миллионов рублей, которые руководитель якобы незаконно выписал своим замам в 2014-2015 годах. Соответствующие материалы поступили следователям по итогам проверки, проведенной прокуратурой Москвы.
Стоит отметить, что СКР еще не закончил доследственную проверку по факту премирования самого Страшнова - в общей сложности на 95 миллионов рублей.
По мнению надзорных органов, выплаты были необоснованными и нанесли госпредприятию ущерб.
Как пояснили "Уралинформбюро" в "Почте России", менеджмент получает вознаграждения согласно внутренним нормативным актам и трудовому законодательству. ФГУП регулярно отчитывается о доходах и имуществе руководства перед департаментом госслужбы правительства РФ.
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