Втрое "дороже".

СКР снова рассмотрит вопрос о возбуждении уголовного дела о злоупотреблении полномочиями в отношении гендиректора ФГУП "Почта России" Дмитрия Страшнова, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники.

Речь идет о премиях почти на 270 миллионов рублей, которые руководитель якобы незаконно выписал своим замам в 2014-2015 годах. Соответствующие материалы поступили следователям по итогам проверки, проведенной прокуратурой Москвы.

Стоит отметить, что СКР еще не закончил доследственную проверку по факту премирования самого Страшнова - в общей сложности на 95 миллионов рублей.

По мнению надзорных органов, выплаты были необоснованными и нанесли госпредприятию ущерб.

Как пояснили "Уралинформбюро" в "Почте России", менеджмент получает вознаграждения согласно внутренним нормативным актам и трудовому законодательству. ФГУП регулярно отчитывается о доходах и имуществе руководства перед департаментом госслужбы правительства РФ.