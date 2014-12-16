В 2016 году.

В 2016 году ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") заменила 2 300 изоляторов на линиях электропередачи 220-500 кВ Югры, Ямала и Тюменской области. По программе техобслуживания и ремонта на ЛЭП установлены 328 дистанционных распорок, отремонтированы и усилены более 1 800 опор и их фундаментов.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФСК ЕЭС, для пожарной безопасности и надежной работы убраны 2 000 деревьев, расчищены 6,5 тысячи гектаров трасс ЛЭП.

На подстанциях отремонтированы 8 автотрансформаторов, 169 выключателей, 4 реактора, 1 300 разъединителей и 12 компрессоров.

Следует отметить, что в зону обслуживания ФСК ЕЭС в Западной Сибири входят 3 субъекта РФ с населением свыше 3,5 миллиона человек. Компания отвечает за работу более 15 тысяч километров ЛЭП и 84 подстанций общей трансформаторной мощностью 36,9 тысячи МВА.