ФСК ЕЭС установила более 2000 изоляторов на ЛЭП Западной СибириСегодня в 11:52
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В 2016 году.
В 2016 году ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") заменила 2 300 изоляторов на линиях электропередачи 220-500 кВ Югры, Ямала и Тюменской области. По программе техобслуживания и ремонта на ЛЭП установлены 328 дистанционных распорок, отремонтированы и усилены более 1 800 опор и их фундаментов.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФСК ЕЭС, для пожарной безопасности и надежной работы убраны 2 000 деревьев, расчищены 6,5 тысячи гектаров трасс ЛЭП.
На подстанциях отремонтированы 8 автотрансформаторов, 169 выключателей, 4 реактора, 1 300 разъединителей и 12 компрессоров.
Следует отметить, что в зону обслуживания ФСК ЕЭС в Западной Сибири входят 3 субъекта РФ с населением свыше 3,5 миллиона человек. Компания отвечает за работу более 15 тысяч километров ЛЭП и 84 подстанций общей трансформаторной мощностью 36,9 тысячи МВА.
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