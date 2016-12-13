×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Туристы обеспечили Крыму рекордные доходыСегодня в 15:36

  • Текст

Вдвое больше, чем в его украинский период.

По итогам 2016 года доходы консолидированного бюджета Крыма составили около 40,6 миллиарда рублей, увеличившись на треть. План перевыполнен на 12%, заявил глава Республики Сергей Аксенов.

По его словам, уровень доходов вдвое выше, чем в украинский период, даже без учета федеральной помощи. Одним из основных драйверов экономики Крыма стал туризм: налоговые поступления от этой сферы увеличились на 15%, превысив 2,4 миллиарда рублей, передает "Уралинформбюро".

Расходы бюджета составили более 131 миллиарда рублей - это на треть больше, чем годом ранее, пишут федеральные СМИ.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Первоклассный взрыв Екатеринбурга

Первоклассный взрыв Екатеринбурга

Прокуратура, на выезд!

Арабское ухо да услышит

Арабское ухо да услышит

Предложение россиян.

Натворили. Как шизофрению лечат пластилином

Натворили. Как шизофрению лечат пластилином

В больнице №6.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×