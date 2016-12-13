Туристы обеспечили Крыму рекордные доходыСегодня в 15:36
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Вдвое больше, чем в его украинский период.
По итогам 2016 года доходы консолидированного бюджета Крыма составили около 40,6 миллиарда рублей, увеличившись на треть. План перевыполнен на 12%, заявил глава Республики Сергей Аксенов.
По его словам, уровень доходов вдвое выше, чем в украинский период, даже без учета федеральной помощи. Одним из основных драйверов экономики Крыма стал туризм: налоговые поступления от этой сферы увеличились на 15%, превысив 2,4 миллиарда рублей, передает "Уралинформбюро".
Расходы бюджета составили более 131 миллиарда рублей - это на треть больше, чем годом ранее, пишут федеральные СМИ.
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