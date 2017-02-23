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Энергетики облегчили работу каменским золотодобытчикам22 февраля в 15:53

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Убрав ЛЭП с месторождения.

"МРСК Урала" реконструировала линию электропередачи, которая пересекала месторождение золота под Каменском-Уральским (Свердловская область).

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, демонтирован 6-километровый участок ЛЭП 110 кВ "Мамино – Походилово", тянувшийся через Маминское золоторудное поле.

Новый отрезок протяженностью 7,7 километра пустили в обход. Сотрудники филиала "Свердловэнерго" установили при строительстве более 40 железобетонных и металлических опор, выполнили монтаж провода и грозотроса.

Подстанции 110/10 кВ "Мамино" и "Походилово", которые связывает данная ЛЭП, снабжают электроэнергией более 6 тысяч жителей, социальные и промышленные объекты.

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