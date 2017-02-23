В Иран отправят дюжину самолетов Sukhoi Superjet22 февраля в 16:37
- Текст
Если сделка состоится.
Иран заинтересован в приобретении 12 самолетов Sukhoi Superjet 100, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.
По его словам, российская сторона предложила иранским партнерам также наладить совместное производство нового турбовинтового самолета Ил-114, пишут федеральные СМИ.
Стоит отметить, что Sukhoi Superjet 100 рассчитан на перевозку 98 пассажиров. Он может преодолевать расстояние в 4,4 тысячи километров, передает "Уралинформбюро".
Первый серийный Ил-114 планируется выпустить в 2020-2021 годах. До 2029 ожидается выход ста самолетов в четырех вариантах, в том числе пассажирском.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
22 февраля в 18:48
В Тюмени целую группу студентов осудили за взятку
Их "сдал" староста.22 февраля в 18:41
Уральцев на 23 Февраля задаривают носками
А хочется любви.22 февраля в 18:38
Челябинский бизнесмен предстанет перед судом за убийство
Он выбросил труп на мусорку.22 февраля в 18:35
Свердловчан атакуют мошенники под "маской" Сбербанка
Высылая сомнительные письма.22 февраля в 18:29
Челябинск спрячется от смога в кусты
И выгонит фуры с улиц.22 февраля в 18:24
Главу Верх-Исетского района Екатеринбурга посадили под арест
Домашний.22 февраля в 18:16
В екатеринбургском Академическом установят патриотическую скульптуру
В День защитника Отечества.22 февраля в 18:01
Ледяная могила под крышами Екатеринбурга
Все мы под ними ходим.22 февраля в 17:46
"Транснефть – Сибирь" продолжает строить соцобъекты на Ямале
В Новом Уренгое, поселке Каратчаево и Тазовском районе.22 февраля в 17:19
Топ-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".22 февраля в 17:12
В Тюмени на девушку с собакой рухнула ледяная глыба
Им чудом удалось спастись.22 февраля в 17:08
В Челябинске будут судить "маньяка с ЧТЗ"
Его обвиняют по нескольким статьям.22 февраля в 17:04
За миллионную взятку под суд пойдет сотрудник тюменской ОКБ
На пару с бизнесменом.22 февраля в 16:55
Мэрия Екатеринбурга спустила на тормозах транспортный референдум
Реформу проведут по-тихому.22 февраля в 16:42
Свердловчан попросили "сливать" пьяных водителей ГИБДД
Праздники на носу.
Главные новости
- 22 февраля в 18:24Главу Верх-Исетского района Екатеринбурга посадили под арест
- 22 февраля в 18:01Ледяная могила под крышами Екатеринбурга
- 22 февраля в 15:18Первоклассный взрыв Екатеринбурга
- 22 февраля в 14:4112-летний магнитогорец набросился с ножом на одноклассницу
- 22 февраля в 14:12Социологи пересчитали сторонников Куйвашева на Среднем Урале
Аналитика
Первоклассный взрыв Екатеринбурга
Прокуратура, на выезд!
Арабское ухо да услышит
Предложение россиян.
Натворили. Как шизофрению лечат пластилином
В больнице №6.