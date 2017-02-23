Если сделка состоится.

Иран заинтересован в приобретении 12 самолетов Sukhoi Superjet 100, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

По его словам, российская сторона предложила иранским партнерам также наладить совместное производство нового турбовинтового самолета Ил-114, пишут федеральные СМИ.

Стоит отметить, что Sukhoi Superjet 100 рассчитан на перевозку 98 пассажиров. Он может преодолевать расстояние в 4,4 тысячи километров, передает "Уралинформбюро".

Первый серийный Ил-114 планируется выпустить в 2020-2021 годах. До 2029 ожидается выход ста самолетов в четырех вариантах, в том числе пассажирском.