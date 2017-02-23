×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Иран отправят дюжину самолетов Sukhoi Superjet22 февраля в 16:37

  • Текст

Если сделка состоится.

Иран заинтересован в приобретении 12 самолетов Sukhoi Superjet 100, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

По его словам, российская сторона предложила иранским партнерам также наладить совместное производство нового турбовинтового самолета Ил-114, пишут федеральные СМИ.

Стоит отметить, что Sukhoi Superjet 100 рассчитан на перевозку 98 пассажиров. Он может преодолевать расстояние в 4,4 тысячи километров, передает "Уралинформбюро".

Первый серийный Ил-114 планируется выпустить в 2020-2021 годах. До 2029 ожидается выход ста самолетов в четырех вариантах, в том числе пассажирском.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Первоклассный взрыв Екатеринбурга

Первоклассный взрыв Екатеринбурга

Прокуратура, на выезд!

Арабское ухо да услышит

Арабское ухо да услышит

Предложение россиян.

Натворили. Как шизофрению лечат пластилином

Натворили. Как шизофрению лечат пластилином

В больнице №6.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×