На Южном Урале банкротят компанию губернатора Дубровского22 февраля в 16:30
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Из-за долга в 2,5 миллиона.
Строительной компании "Челябстройкомплект", которая принадлежит губернатору Южного Урала Борису Дубровскому, грозит банкротство. Иск о признании ее несостоятельной в арбитраж подало ООО "Монтажный участок". Сумма требований превышает 2,5 миллиона рублей, заявление пока не принято к производству, передает "Уралинформбюро".
В 2016 году "Челябстройкомплект" заключил госконтракты более чем на полмиллиарда рублей. Львиная доля этой суммы приходится на строительство в Челябинске двух домов на Агалакова и Хохрякова по программам переселения.
Стоит отметить, что в ноябре прошлого года суд удовлетворил иск ООО "Монтажный участок" к ООО "Челябстройкомплект" о взыскании 2,57 миллиона рублей. Поводом стала задолженность за монтаж пластиковых окон, противопожарных дверей и люков в доме на улице Агалакова.
Согласно выписке из ЕГРЮЛ, единоличным собственником "Челябстройкомплекта" является Борис Дубровский. Компания входит в "Синай-Групп" и с момента создания в 2014 году находится в управлении "РФЦ- Капитал".
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