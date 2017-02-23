"Транснефть – Сибирь" продолжает строить соцобъекты на Ямале22 февраля в 17:46
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В Новом Уренгое, поселке Каратчаево и Тазовском районе.
"Транснефть – Сибирь" продолжает реализацию проектов по строительству социнфраструктуры нефтепровода Заполярье – Пурпе. Рабочее совещание по данному вопросу состоялось 21 февраля 2017 года в Новом Уренгое.
В нем приняли участие заместитель гендиректора АО "Транснефть – Сибирь" Сергей Сметанюк, представители компании-заказчика АО "Корпорация Развития", руководители подрядных организаций.
Запуск нового магистрального нефтепровода Заполярье –Пурпе, связавшего месторождения Ямала и севера Красноярского края с единой нефтетранспортной системой России, состоялся 18 января 2017 года. В церемонии открытия принял участие президент России Владимир Путин.
Помимо строительства нефтепровода Заполярье – Пурпе, инвестпроект ПАО "Транснефть" предусматривает возведение ряда инфраструктурных объектов. Они необходимы как для обеспечения деятельности магистрального трубопровода, так и для развития городов и районов Ямала.
Часть из них уже сдана в эксплуатацию. В этом списке жилые дома, газовая котельная, инженерные сети в поселке Коротчаево и автомобильный мост, соединивший Надым и Новый Уренгой. Ряд объектов находится в процессе строительства, еще несколько - на стадии проектной документации.
Как было отмечено на совещании, 10 февраля завершились конкурсные процедуры по выбору генподрядчика по строительству полигона бытовых отходов (ТБО) в Тазовском районе, на 24 февраля запланировано подписание договора с победившей организацией. В начале марта начнется обустройство вахтового городка в поселке Тазовский, где смогут проживать до 50 строителей объекта.
С учетом пожеланий жителей поселка Коротчаево, на месяц раньше планового срока - к 1 сентября 2017 года – намечена сдача местного детсада. Гордаминистрация подключилась к вопросам тепло- и электроснабжение объекта. Сейчас в здании ведется монтаж перекрытий второго этажа.
Параллельно продолжается возведение спортивно-оздоровительного комплекса в Коротчаево. Из-за декабрьских и январских 40-градусных морозов строительно-монтажные работы временно приостанавливались. Сейчас идет работа над сокращением отставания от графика, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.
В Коротчаево также ведется строительство современных канализационно-очистных сооружений производительностью 5 тысяч кубометров в сутки. В Новом Уренгое строится девятиэтажный жилой дом. Ожидается, что к концу октября текущего года в него смогут заселиться семьи сотрудников Уренгойского управления магистральных нефтепроводов.
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