Куйвашев представит свердловские "Точки роста" в Сочи27 февраля в 08:53
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На инвестиционном форуме.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев примет участие в Российском инвестиционном форуме, который состоится 27-28 февраля в Сочи. Его основная тематика - "Новые проекты для роста". Подискутировать по поводу перспектив развития российской экономики съедутся около 4 тысяч человек, передает "Уралинформбюро".
В первый день на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам выступит глава кабмина РФ Дмитрий Медведев. Также на форум приедут его заместители Дмитрий Козак, Ольга Голодец, Аркадий Дворкович, Дмитрий Рогозин, Александр Хлопонин и руководители ключевых министерств.
Среди участников - представители Великобритании, Германии, США, Австрии, Франции, Швейцарии, Японии, Афганистана, Казахстана.
Со стороны российских компаний будут, в частности, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов, глава фонда "Сколково" Виктор Вексельберг, председатель правления Сбербанка России Герман Греф.
Собравшиеся обсудят повышение инвестиционной привлекательности регионов РФ, реализацию там конкурентоспособных инвестпроектов, эффективное использование механизмов государственно-частного партнерства и меры господдержки импортозамещения.
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