Пока это выгодно работодателям.

В России 4,9 миллиона человек довольствуются минимальным размером оплаты труда (МРОТ, 7800 рублей в месяц), тогда как средний прожиточный минимум по стране составляет 11 200 рублей.

Вице-премьер РФ Ольга Голодец вновь озвучила печальные цифры, выступая на российском инвестфоруме в Сочи 27 февраля 2017 года. Чуть больше месяца назад она приводила ту же статистику на Гайдаровском форуме.

"Доведение уровня оплаты труда до конкурентоспособного даст серьезный выигрыш и производству экономики, и людям", – цитируют Голодец федеральные СМИ.

По ее словам, производительность труда в России не растет прежде всего из-за сокращения инвестиций в экономику. При дешевизне рабочей силы у бизнеса нет стимула вкладываться в модернизацию производства.

Несколькими днями ранее с подачи Минтруда в Госдуме обсуждались варианты повышения МРОТ до прожиточного минимума, передает "Уралинформбюро".

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