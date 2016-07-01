5 миллионов россиян обречены выживать на 7800 рублей27 февраля в 14:55
- Текст
Пока это выгодно работодателям.
В России 4,9 миллиона человек довольствуются минимальным размером оплаты труда (МРОТ, 7800 рублей в месяц), тогда как средний прожиточный минимум по стране составляет 11 200 рублей.
Вице-премьер РФ Ольга Голодец вновь озвучила печальные цифры, выступая на российском инвестфоруме в Сочи 27 февраля 2017 года. Чуть больше месяца назад она приводила ту же статистику на Гайдаровском форуме.
"Доведение уровня оплаты труда до конкурентоспособного даст серьезный выигрыш и производству экономики, и людям", – цитируют Голодец федеральные СМИ.
По ее словам, производительность труда в России не растет прежде всего из-за сокращения инвестиций в экономику. При дешевизне рабочей силы у бизнеса нет стимула вкладываться в модернизацию производства.
Несколькими днями ранее с подачи Минтруда в Госдуме обсуждались варианты повышения МРОТ до прожиточного минимума, передает "Уралинформбюро".
Ранее по теме:
Регионы дотянут МРОТ до прожиточного минимума
5 миллионов россиян живут на копейки
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
27 февраля в 20:17
"Урал" сыграет с "Амкаром" в Екатеринбурге
На этот раз газон выдержит.27 февраля в 19:47
Ургант похвалил мэра Ноябрьска за дорогу на кладбище
В последний путь - с ветерком!27 февраля в 19:17
Депутат ЗакСо отчитается перед екатеринбуржцами в праздничном формате
За прошлый год.27 февраля в 19:04
Верховный Суд взялся за дело осужденной за репост екатеринбурженки
Генпрокуратура просит отменить приговор.27 февраля в 19:03
В Екатеринбурге поймали подозреваемого в ограблении студентки
Полиция ищет других жертв.27 февраля в 18:56
В Тюменской области экс-чиновницы пойдут под суд за махинации с землей
Почти на миллион рублей.27 февраля в 18:51
В Краснотурьинске годовалая девочка стала инвалидом после прививки
Из-за ошибки врачей.27 февраля в 18:31
В Зауралье сгорели двое детей
Они были дома одни.27 февраля в 18:30
В Югорске школьному бухгалтеру грозит колония
За "зарплатную" аферу.27 февраля в 18:30
Дым выкурил из екатеринбургской больницы 90 человек
До приезда пожарных.27 февраля в 18:29
ЛНР официально переходит на российскую валюту
С 1 марта.27 февраля в 18:25
Уставший водитель устроил ДТП на свердловской трассе
Он погиб.27 февраля в 18:22
Пьяная жительница Прикамья родила в сугробе
Ребенок не выжил.27 февраля в 18:06
В Перми рухнул пристрой автоцентра
"Тандем-Авто".27 февраля в 18:06
Содержание футбольных арен ЧМ-2018 обойдется в 2 миллиарда
Кому придется платить, пока не решили.
-
01 июля 2016 в 09:50
Россиянам увеличили сумму "выживания"
До 7,5 тысячи рублей.10 июля 2013 в 15:08
МРОТ "подрастет" на 350 рублей
С января 2014 года минимальный уровень оплаты труда в России составит 5554 рубля.12 января в 15:59
5 миллионов россиян живут на копейки
Их зарплаты меньше МРОТ.16 декабря 2016 в 16:35
Зарплата врачей в новом году вырастет дважды
Пообещала вице-премьер.07 декабря 2016 в 21:01
Врачам сулят зарплату вдвое выше среднероссийской
С 2018 года.20 октября 2016 в 14:43
МРОТ не повысят в Новый год
Правительство пожалело денег.08 сентября 2016 в 18:56
Не дал умереть: Медведев накинул россиянам 180 рублей
Гуляй не хочу.13 июля 2016 в 13:53
Россияне "подсели" на кредитки
Наращивая долги.19 мая 2016 в 10:41
Россияне стали получать меньше китайцев
В долларах.10 февраля 2016 в 11:33
Зарплата более 6% россиян едва превосходит МРОТ
Еще 8% зарабатывают от 7 до 10 тысяч рублей.
Главные новости
- 27 февраля в 17:59Повременной тариф на проезд заработает в Екатеринбурге в 2017 году
- 27 февраля в 16:56Под Пермью покончил с собой командир воинской части
- 27 февраля в 16:20Гранату на екатеринбургском Уралмаше взорвал Король
- 27 февраля в 16:09Свердловскую "Фармацию" забирают у "Справедливой России"
- 27 февраля в 15:16Суд оставил покемонофила Соколовского под замком
Аналитика
Первоклассный взрыв Екатеринбурга
Прокуратура, на выезд!
Арабское ухо да услышит
Предложение россиян.
Натворили. Как шизофрению лечат пластилином
В больнице №6.