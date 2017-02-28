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VimpelCom сменит название ради итальянцев27 февраля в 17:42

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На VEON.

Холдинг VimpelCom Ltd сменит название на VEON. Это связано с запуском новой интернет-платформы в Италии, которая в будущем появится во всех странах присутствия компании.

Как заявили в холдинге, VimpelCom пережил серьезную реструктуризацию и возвращается к росту после нескольких лет падения. Он телекоммуникационного бизнеса он перейдет к технологической компании, говорится в сообщении холдинга.

Во втором квартале 2017 года VEON планирует размещение акций на амстердамской бирже Euronext (в Амстердаме расположена штаб-квартира холдинга). До сих пор акции компании торговались только на американской бирже NASDAQ. Текущая капитализация VimpelCom составляет 7,55 миллиарда долларов, передает "Уралинформбюро".

Как заявили в компании, смена названия VimpelCom не скажется на российской "дочке" - ПАО "Вымпелком". Она продолжит работать под брендом "Билайн".

Стоит напомнить, что VimpelCom осенью прошлого года запустил в Италии мессенджер под названием VEON. Его отличие в том, что пользователям не нужно платить оператору связи за трафик. Предполагалось, что к концу 2017 года приложение станет доступно абонентам VimpelCom во всех странах, где присутствует компания. Сейчас название VEON получила и новая интернет-платформа, объединяющая аналитику данных и технологию искусственного интеллекта.

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