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Экс-владельца "УралФрансАвто" заподозрили в сомнительных сделках28 февраля в 10:01

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Банкрот успел избавиться от имущества.

Сделки дарения недвижимости экс-владельца екатеринбургского автодилера ЗАО "УралФрансАвто" Александра Иванского могут быть оспорены в рамках дела о его банкротстве. Соответствующее заявление финансовый управляющий Наталья Лаврентьева подала в свердловский арбитраж.

Речь идет о двух договорах от 2015 года, по которым Полине Александровне Иванской перешли доля в четырехкомнатной квартире на Энгельса, 17, два гаражных бокса, а также участок земли площадью 683 квадратных метра в Сысерти. Если вернуть объекты невозможно, то необходимо будет возместить рыночную стоимость этого имущества.

Как сообщил "Уралинформбюро" старший партнер Группы правовых компаний "Интеллект-С" Роман Речкин, финансовым управляющим такие сделки рассматриваются как сомнительные и оспариваются в обязательном порядке.

Стоит напомнить, что Александр Иванской был признан банкротом в ноябре 2016 года из-за долга в 290 миллионов рублей перед банком "Юникредит". Позже к делу подключились Сбербанк, "Уралсиб", Кредит Европа банк, "Резерв" и Банк Союз.

ЗАО "УралФрансАвто" занималось реализацией и обслуживанием французских автомобилей в Екатеринбурге с 1999 года. В марте компания была признана банкротом.

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