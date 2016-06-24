От "Росатома".

Три "атомных" города Свердловской области в 2017 году получат 900 миллионов рублей бюджетных ассигнований – по 300 миллионов каждый. Соответствующее соглашение достигнуто в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи между главой региона Евгением Куйвашевым и руководством "Росатома".

Ожидается, что в 2017 году Госкорпорация направит в свердловский бюджет дополнительно 4,3 миллиарда рублей. Часть этих средств получат Заречный, Новоуральск и Лесной. Они должны быть потрачены на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городов, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики региона.

В частности, в Заречном планируется построить детсад и отремонтировать музыкальную и художественную школы. В Новоуральске возведут жилые дома, а в Лесном будут закуплены техника и модули для раздельного сбора мусора.