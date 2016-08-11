Уральцев накормят своими огурцами и помидорами28 февраля в 11:07
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Прямо с грядки.
ГК "Ренова" планирует заняться выращиванием тепличных овощей в Свердловской области. Соответствующий меморандум председатель совета директоров группы компаний Виктор Вексельберг и губернатор Евгений Куйвашев подписали 27 февраля 2017 года на инвестфоруме в Сочи, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики главы региона.
Теплицы займут максимум 10 гектаров, основные площади уйдут под огурцы и помидоры.
Проект начнут воплощать в ближайшее время, используя механизмы частно-государственного партнерства. Ожидается, что региональные власти помогут производителю с выбором площадки, инфраструктурой и выстраиванием схемы сбыта.
"Мы подустали от того, что едим какие угодно овощи, когда сегодня есть возможность выращивать их у нас, сорвать с грядки и положить их на стол уральцам", - отметил В.Вексельберг. Он добавил, что аналогичные соглашения ГК "Ренова" заключила с Пермским краем, Республикой Коми и другими регионами.
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