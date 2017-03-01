Из-за долга в 15,7 миллиона.

НПК "Уралвагонзавод" в очередной раз пытаются обанкротить. Иск о несостоятельности корпорации в свердловский арбитраж подала новосибирская компания "Эрасиб", занимающаяся производством электроприводов. Сумма иска в материалах не уточняется, заявление пока не принято к производству, передает "Уралинформбюро".

В октябре прошлого года компании "Эрасиб" удалось взыскать через суд с НПК 15,7 миллиона рублей долга за поставку товара. По всей видимости, несмотря на решение суда, задолженность так и не была погашена.

Это уже второе заявление о банкротстве корпорации в этом году. В начале февраля истцом выступила индивидуальный предприниматель Елизавета Степанова из-за 10-миллионного долга. Женщина отказалась от своих требований, и заявление было возвращено.

Следует напомнить, что в прошлом году Альфа-банк взыскивал с предприятий УВЗ (ООО "ЧТЗ-Уралтрак" и ООО "Технопарк "Тракторозаводский") задолженность по кредитам на 7,3 миллиарда рублей и 30 миллионов долларов, в том числе в рамках банкнотного процесса. Стороны пришли к мировому соглашению.

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