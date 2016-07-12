До конца года.

Минстрой РФ ожидает снижения ставок по ипотеке к концу 2017 года. При позитивном развитии событий они будут меньше 10%, сообщил ТАСС министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.

По его словам, Минстрой сейчас ждет решения ЦБ по уменьшению ключевой ставки на фоне стабилизации ситуации в экономике, передает "Уралинформбюро".

Однако недостатком рынка является небольшое число кредитующих баков. "Основной пакет принадлежит Сбербанку, ВТБ и еще двум-трем банкам. Хотелось бы, чтобы больше конкуренции было, тогда дальнейшее снижение ставок будет более динамичным", - отметил Мень.

При этом цены на недвижимость сейчас стабильны, оснований для очевидного роста нет, добавил министр.