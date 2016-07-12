Минстрой РФ ждет падения ипотечных ставок ниже 10%28 февраля в 12:45
- Текст
До конца года.
Минстрой РФ ожидает снижения ставок по ипотеке к концу 2017 года. При позитивном развитии событий они будут меньше 10%, сообщил ТАСС министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.
По его словам, Минстрой сейчас ждет решения ЦБ по уменьшению ключевой ставки на фоне стабилизации ситуации в экономике, передает "Уралинформбюро".
Однако недостатком рынка является небольшое число кредитующих баков. "Основной пакет принадлежит Сбербанку, ВТБ и еще двум-трем банкам. Хотелось бы, чтобы больше конкуренции было, тогда дальнейшее снижение ставок будет более динамичным", - отметил Мень.
При этом цены на недвижимость сейчас стабильны, оснований для очевидного роста нет, добавил министр.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 14:53
Российские туристы чаще всего гибнут в Таиланде
За год количество происшествий удвоилось.Сегодня в 14:48
Неудавшийся суицид 13-летней челябинки аукнулся директору школы
И застройщику.Сегодня в 14:45
Мать 3-летней екатеринбурженки требует 850 тысяч за ошибку педиатра
Ребенок перенес две операции.Сегодня в 14:25
Треть газовых плит в Екатеринбурге таят смертельную опасность
Медлить с их заменой не стоит.Сегодня в 14:21
Екатеринбуржцев эвакуировали из горящей пятиэтажки
Огонь вспыхнул в подвале.Сегодня в 14:14
КРК "Уралец" высосет четверть миллиарда из "Автомобилиста"
Руководители клуба поделились планами.Сегодня в 14:10
"Лыжня России" принесла "Газпром добыча Ямбург" 3 медали
Одну золотую и две серебряные.Сегодня в 13:36
4-летний екатеринбуржец впал в кому после ДТП
Разыскиваются очевидцы.Сегодня в 13:29
Семерых южноуральцев будут судить за организацию детской проституции
И съемки порно.Сегодня в 13:07
Автоинспекторы будут выписывать штрафы "по одежке"
Лучше выглядеть бедным и больным.Сегодня в 12:44
ММК презентует суперсталь в Узбекистане
На международной выставке.Сегодня в 12:41
Лишний вес приводит к 9 видам рака
Опасны даже 5 лишних кило.Сегодня в 12:21
Трое свердловчан вырубили сосны на миллион
Один из них отправится в колонию.Сегодня в 12:17
Звезду сериала на НТВ арестовали в Кыштыме
На три дня.Сегодня в 12:13
В Нефтеюганске транспортники отравились угарным газом
Суд закрыл предприятие на 15 суток.
-
12 июля 2016 в 16:56
Сбербанк снизил ипотечные ставки
Впервые за 11 месяцев.02 февраля в 09:30
Шувалов "прописал" снижение ипотечным ставкам
Без господдержки.18 октября 2016 в 14:29
Цены выше - ставки ниже: ипотека в Екатеринбурге меняет правила
В новом году.22 августа 2016 в 16:05
Екатеринбуржцам предлагают новые квартиры под 9,8% годовых
В домах "Атомстройкомплекса".16 мая 2016 в 16:10
Сбербанк снизил ставки по потребкредитам
Его примеру последуют остальные.15 июня 2015 в 08:16
В России с 15 июня подешевели ипотечные кредиты
В среднем на 0,6%.11 августа 2014 в 16:55
Российский Минстрой обеспокоен ростом ипотечных ставок
Дорогие кредиты могут "ударить" по стройкомплексу.22 февраля в 10:36
Ипотечной ставке прочат "единичные" значения
Без господдержки.21 февраля в 10:05
Кредиты на деревню дедушке
На новый лад.27 января в 14:11
Ипотека без "костылей"
С каким процентом?
Главные новости
- Сегодня в 14:53Российские туристы чаще всего гибнут в Таиланде
- Сегодня в 14:45Мать 3-летней екатеринбурженки требует 850 тысяч за ошибку педиатра
- Сегодня в 14:14КРК "Уралец" высосет четверть миллиарда из "Автомобилиста"
- Сегодня в 13:364-летний екатеринбуржец впал в кому после ДТП
- Сегодня в 13:07Автоинспекторы будут выписывать штрафы "по одежке"
Аналитика
Первоклассный взрыв Екатеринбурга
Прокуратура, на выезд!
Арабское ухо да услышит
Предложение россиян.
Натворили. Как шизофрению лечат пластилином
В больнице №6.