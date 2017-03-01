За аренду земли.

Администрация Екатеринбурга намерена взыскать с завода "Уралбиофарм" почти 5,7 миллиона рублей. На рассмотрении свердловского арбитража сейчас находятся два иска от мэрии к предприятию.

Первый - на 3,94 миллиона рублей - был подан в конце января. Как сообщили "Уралинформбюро" на заводе, речь идет о долге за аренду земельного участка, сформировавшегося с октября 2012 года по 10 января 2016 года. Следующее заседание по делу назначено на 16 марта.

Второй иск подан в середине февраля. Мэрия взыскивает 1,74 миллиона рублей неосновательного обогащения за пользование земельным участком. Первое заседание пройдет 22 марта.

Стороны также спорили из-за арендных долгов в 2013-2014 годах. Завод арендует у мэрии участок на Шефской площадью 4,7 тысячи квадратных метров с 1999 года.

"Уралбиофарм" - старейшее на Урале предприятие по производству лекарственных препаратов. Завод был создан в 1930 году. Сейчас он производит более 40 позиций, в том числе "Пентафлуцин", "Цитрамон-П" и "Винпоцетин".