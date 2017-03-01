×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Мэрия Екатеринбурга трясет с "Уралбиофарм" миллионы28 февраля в 12:56

  • Текст

За аренду земли.

Администрация Екатеринбурга намерена взыскать с завода "Уралбиофарм" почти 5,7 миллиона рублей. На рассмотрении свердловского арбитража сейчас находятся два иска от мэрии к предприятию.

Первый - на 3,94 миллиона рублей - был подан в конце января. Как сообщили "Уралинформбюро" на заводе, речь идет о долге за аренду земельного участка, сформировавшегося с октября 2012 года по 10 января 2016 года. Следующее заседание по делу назначено на 16 марта.

Второй иск подан в середине февраля. Мэрия взыскивает 1,74 миллиона рублей неосновательного обогащения за пользование земельным участком. Первое заседание пройдет 22 марта.

Стороны также спорили из-за арендных долгов в 2013-2014 годах. Завод арендует у мэрии участок на Шефской площадью 4,7 тысячи квадратных метров с 1999 года.

"Уралбиофарм" - старейшее на Урале предприятие по производству лекарственных препаратов. Завод был создан в 1930 году. Сейчас он производит более 40 позиций, в том числе "Пентафлуцин", "Цитрамон-П" и "Винпоцетин".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Первоклассный взрыв Екатеринбурга

Первоклассный взрыв Екатеринбурга

Прокуратура, на выезд!

Арабское ухо да услышит

Арабское ухо да услышит

Предложение россиян.

Натворили. Как шизофрению лечат пластилином

Натворили. Как шизофрению лечат пластилином

В больнице №6.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×