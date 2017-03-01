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Качество алкоголя перестанут мерять ГОСТами28 февраля в 13:14

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Не отрава – и ладно.

В России планируется отменить норму, которая обязывает производителей спиртного соблюдать национальные стандарты. Инициатива исходит от Минэкономразвития, пишут "Известия" со ссылкой на замглаву ведомства Олега Фомичева.

Сейчас закон 171-ФЗ "О госрегулировании производства и оборота этилового спирта" предусматривает, что алкоголь должен изготавливаться по госстандартам, информацию о них нужно размещать на этикетке.

Если ГОСТы упразднят, обязательными останутся требования техрегламента Таможенного союза. Они регламентируют лишь безопасность продукта, не касаясь его качественных характеристик.

По словам Фомичева, поправки имеют целью снять противоречие между российским законодательством и техрегламентом Евразийского экономического союза "Пищевая продукция в части ее маркировки". 171-ФЗ вменяет ГОСТы в обязанность, а техрегламент оговаривает их добровольное использование. Бывают случаи штрафов и изъятия товара за отсутствие упоминания госстандарта на этикетке.

Эксперты считают, что нововведение особенно обрадует импортеров, поскольку за границей производство заточено на другие технические требования, зачастую не совпадающие с российскими, передает "Уралинформбюро".

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