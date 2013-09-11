Молдавия зальет Россию вином 28 февраля в 16:58
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Поставки скоро возобновятся.
Молдавское вино вернется на российские прилавки. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, большая часть обследованных российскими специалистами молдавских предприятий прошла проверку.
"Преимущественное количество предприятий из 13 обследованных смогут поставлять свою продукцию на российский рынок после проведения лабораторных исследований и окончательной оценки представленной документации", - цитирует Попову РИА Новости.
Поставки вина из Молдавии в Россию прекратились в сентябре 2013 года из-за претензий Роспотребнадзора к его качеству. Стоит отметить, что до 2006 года винодельческая продукция из этой страны занимала 60% рынка России. В 2013 году ее доля составляла 10-13%, передает "Уралинформбюро".
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