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"Газпром добыча Ямбург" ищет молодые кадры28 февраля в 16:15

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Вместе с другими "дочками" газового холдинга.

В Новом Уренгое стартовал Открытый конкурс молодых специалистов. Его проводят ООО "Газпром добыча Ямбург", ООО "Газпром добыча Уренгой", ООО "Газпром добыча Надым", ООО "Газпром переработка" и ОАО "Севернефтегазпром". Лучшие получат возможность трудоустройства в дочерние общества "Газпрома".

Как сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром добыча Ямбург", в этому году конкурс проводится в семнадцатый раз. В нем могут участвовать лица, имеющие высшее или среднее профобразование. Они должны обучаться на последнем курсе учебного заведения по профильным для "дочек" "Газпрома" специальностям и при этом иметь средний балл по диплому не ниже "четверки".

На первом этапе будут анализироваться документы, предоставленные молодыми специалистами. Их принимают до 31 марта. При оценке кандидатов будут учитываться научные публикации, дипломы и грамоты лауреатов и участников научно-практических конференций.

Второй этап, который состоится 15 апреля, предусматривает конкурсные задания. Его финалистов пригласят на собеседование 17-19 апреля.

Победителям заключительного этапа вручат именные сертификаты, гарантирующие трудоустройство на вакантные места в дочерние общества ОАО "Газпром". В этом списке - рабочие профессии 4-х разрядов, должности инженеров и специалистов без категории.

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