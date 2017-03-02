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Марийский НПЗ втрое увеличил объем налоговых выплат01 марта в 15:30

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За 2016 год.

Марийский НПЗ в 2016 году увеличил объем налоговых выплат в федеральный, региональный и местный бюджеты более чем в три раза по сравнению с 2015 годом.

Всего в 2016 году один из основных производственных активов Группы компаний "Новый Поток" заплатил 672,9 миллиона рублей налогов. В 2015 году сумма составляла 208 миллионов рублей. Кроме того, НПЗ уплатил в региональный бюджет налог на прибыль в размере 172,5 миллиона рублей, в 2015 году сумма составляла 50,7 миллиона. Благодаря таким показателям, предприятие вошло в пятерку крупнейших налогоплательщиков республики Марий Эл.

В 2017 году объем налоговых выплат прогнозируется на уровне прошлого года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга.

Следует отметить, что в минувшем году Марийский НПЗ показал рост всех основных показателей. На 2% увеличилось производство светлых нефтепродуктов, более чем на 20% сократился показатель технологических потерь. По итогам года железнодорожным транспортом было отправлено почти 1 миллион тонн нефтепродуктов. В 2 раза увеличился объем продукции, отгружаемой на автоналивном комплексе, - до 548 тысяч тонн.

Группа компаний "Новый Поток" (New Stream Group) учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. Группа владеет нефтяными месторождениями и объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В New Stream Group также входят компании, предоставляющие услуги в сфере консалтинга, инжиниринга и управления инвестициями. В целях развития детского и юношеского спорта, инициирования и продвижения социально значимых и благотворительных проектов в регионах присутствия в 2014 году в составе Группы создана Региональная общественная организация "Новый Поток".

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