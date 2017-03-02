Изготовив турбину для Минской ТЭЦ-3.

АО "Уральский турбинный завод" (УТЗ, входит в холдинг "РОТЕК") развивает партнерство с белорусскими энергетиками. Два соглашения подписаны в рамках визита делегации Свердловской области в Минск, проходившего 28 февраля - 1 марта 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УТЗ.

Предусмотрено сотрудничество с Государственным производственным объединением "Белэнерго" в части проектирования и изготовления паровых теплофикационных и конденсационных турбин, а также в сфере модернизации, сервисного обслуживания и монтажа оборудования на объектах генерации, поставки оригинальных запчастей.

УТЗ примет участие в реконструкции Минской ТЭЦ-3 (генподрядчик проекта - РУП "Белэнергострой"), которая покрывает четверть энергопотребностей столицы Республики. После обновления станция почти вдвое увеличит годовой отпуск электроэнергии, в 1,5 раза - выработку тепла. К финансированию привлечен российский капитал.

Для замены выбывающих мощностей главного корпуса станции (очередь 14 МПа) завод в 2018 году поставит турбину Тп-115/130-12,8, а также котельное, генераторное, грузоподъемное и различное технологическое оборудование. Кроме того, выполнит проектно-изыскательские и пусконаладочные работы. Ввод в эксплуатацию намечен на 2020 год.

Тп-115/130-12,8 относится к новому поколению турбин, созданных для замены Т-100 – самой массовой серийной турбины УТЗ. В ней полностью переработана конструкция всех цилиндров, их опор, роторов, узлов парораспределения и частично - лопаточного аппарата. В результате увеличена максимальная мощность, улучшены показатели экономичности и надежности. Монтаж будет проходить на фундаменте выведенной из эксплуатации Т-100.

Стоит отметить, что это не первый опыт участия завода в модернизации Минской ТЭЦ-3. В 2009 году на станции была построена эффективная парогазовая установка ПГУ-230, в составе которой работает паровая турбина Т-53/67-8,0 производства УТЗ.