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Югре не видать сланцевой нефти01 марта в 17:58

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Если будет экономить на геологоразведке.

Снижение объемов геологоразведочных работ (ГГР) в нефтегазовом секторе Югры аукнется большими потерями уже в пятилетней перспективе. Об этом заявил "Уралинформбюро" начальник регионального отдела геологии и лицензирования Уралнедр Алексей Булатов.

Госфинансирование ГГР на территории автономного округа в 2016 году составило 306,9 миллиона рублей (примерно на 50 миллионов меньше, чем годом ранее). План на текущий год урезан еще на 90 миллионов.

Недропользователи в прошлом году потратили на геологоразведку 35,5 миллиарда рублей. И хотя в нынешнем году запланирована прибавка около 4 миллиардов, тренд на спад она переломить не сможет.

"В идеале инвестиции в ГРР должны быть кратно больше. Уже через 4-5 лет будет видно, насколько сильно недовложили, ощутим пробуксовку. Взять, к примеру, добычу сланцевой нефти, здесь у Западной Сибири огромный потенциал. Эти технологии у нас на стадии поисков и разведки, сейчас они фактически заморожены", – отметил Алексей Булатов.

По его мнению, государство должно готовить месторождения к аукционам, не скупясь на комплексные ГРР. Стартовая цена на такие участки будет выше, зато риски недропользователей резко снизятся. Пока им приходится покупать "кота в мешке" – землю, где не ступала нога геолога, без инфраструктуры и дорог.

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