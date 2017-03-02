×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


ММК-МЕТИЗ освоил выпуск новой продукцииСегодня в 16:40

  • Текст

Электрода диаметром 2,6 миллиметра.

ММК-МЕТИЗ освоил выпуск электрода марки ЛБ-52МК диаметром 2,6 миллиметра. Это сделано в рамках выполнения программы по расширению сортамента, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации, общественных связей и рекламы ММК.

Сейчас предприятие предлагает электроды марки ЛБ-52МК четырех диаметров: 3,2, 4,0, 5,0 и 2,6 миллиметров. Они предназначены для ручной дуговой сварки корневых, заполняющих и облицовочных швов ответственных металлоконструкций и магистральных труб из углеродистых и низколегированных сталей прочностных классов до К54 включительно.

Также они применяются для сварки подварочного слоя труб, когда к металлу шва предъявляются повышенные требования по пластичности и ударной вязкости, в том числе при пониженных температурах.

Следует отметить, что электродный цех - крупное подразделение ОАО "ММК-МЕТИЗ", оснащенное оборудованием шведской компании ESAB. В настоящее время там выпускается более 35 марок электродов. Их высокое качество подтверждает сертификация в системах ГОСТ Р и НАКС. Ежегодно компания осваивает выпуск нескольких марок электродов, часть из них - оригинальные разработки специалистов ММК-МЕТИЗ.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Трудный выбор России: пятая власть или пятая колонна

Трудный выбор России: пятая власть или пятая колонна

Время определиться.

Первоклассный взрыв Екатеринбурга

Первоклассный взрыв Екатеринбурга

Прокуратура, на выезд!

Арабское ухо да услышит

Арабское ухо да услышит

Предложение россиян.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×