Электрода диаметром 2,6 миллиметра.

ММК-МЕТИЗ освоил выпуск электрода марки ЛБ-52МК диаметром 2,6 миллиметра. Это сделано в рамках выполнения программы по расширению сортамента, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации, общественных связей и рекламы ММК.

Сейчас предприятие предлагает электроды марки ЛБ-52МК четырех диаметров: 3,2, 4,0, 5,0 и 2,6 миллиметров. Они предназначены для ручной дуговой сварки корневых, заполняющих и облицовочных швов ответственных металлоконструкций и магистральных труб из углеродистых и низколегированных сталей прочностных классов до К54 включительно.

Также они применяются для сварки подварочного слоя труб, когда к металлу шва предъявляются повышенные требования по пластичности и ударной вязкости, в том числе при пониженных температурах.

Следует отметить, что электродный цех - крупное подразделение ОАО "ММК-МЕТИЗ", оснащенное оборудованием шведской компании ESAB. В настоящее время там выпускается более 35 марок электродов. Их высокое качество подтверждает сертификация в системах ГОСТ Р и НАКС. Ежегодно компания осваивает выпуск нескольких марок электродов, часть из них - оригинальные разработки специалистов ММК-МЕТИЗ.