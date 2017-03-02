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Фальшивое топливо сбывают 12% российских АЗССегодня в 15:46

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Чаще всего "бодяжат" дизель.

В 2016 году 12% автозаправок в стране торговали суррогатным топливом, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на статистику Росстандарта. В целом почти пятая часть АЗС попалась на различных нарушениях при проверках.

По экспертным оценкам, годовой оборот контрафакта в РФ может достигать 10 миллионов тонн, то есть примерно десятую часть от произведенного топлива. Чаще всего "бодяжат" дизель – в отдельных регионах он не соответствует нормативам в 60-90% случаев.

Нефтеперерабатывающие заводы выпускают качественный продукт. Проблема в том, что его потом разбавляют на нефтебазах или при транспортировке бензовозами.

Росстандарт предлагает ввести испытания и паспортизацию топлива перед отгрузкой в розничную сеть. Кроме того, Минпромторгом подготовлен законопроект о введении оборотных штрафов в 1% (не менее 500 тысяч рублей) за продажу фальсификата. За повторное нарушение предусмотрено закрытие предприятия на 90 суток или 2-миллионный штраф.

Между тем ведомства еще не согласовали единый подход к борьбе с топливным суррогатом, передает "Уралинформбюро".

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