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"Титановой долине" узаконили транш в 162 миллионаСегодня в 15:56

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Из свердловской казны.

Cвердловское правительство одобрило приобретение акций особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" на 162,4 миллиона рублей в казну региона. Решение принято 2 марта на заседании кабмина, сообщила "Уралинформбюро" пресс-секретарь ОЭЗ Оксана Сергеева.

Она добавила, что средства пойдут на выкуп у холдинга УГМК земли под строительство второй очереди "Титановой долины". Речь идет о территории аэропорта Уктус в Екатеринбурге. Ранее был назван якорный резидент площадки - Уральский завод гражданской авиации.

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