×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Антипинский НПЗ выступил партнером форума "Даунстрим Россия 2017"Сегодня в 13:55

  • Текст

Стратегическим.

Основной производственный актив Группы компаний "Новый Поток" – Антипинский НПЗ – выступил стратегическим партнером отраслевой конференции "Даунстрим Россия 2017". Форум проводится третий год подряд, собирая специалистов ведущих компаний ТЭК, представителей региональных органов власти и экспертного сообщества.

В рамках мероприятия состоялся технический визит на Антипинский НПЗ. В нем приняли участие специалисты ПАО "Газпром нефть", ПАО "Татнефть", ОАО "Сургутнефтегаз" и других нефтегазовых предприятий страны, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга.

Для гостей организовали экскурсию по основным производственным площадкам завода, включая ЭЛОУ АТ-1, ЭЛОУ АТ-2, ЭЛОУ АТ-3, установки гидроочистки и депарафинизации дизтоплива, производства водорода и серы, а также установку глубокой переработки мазута, введенную в эксплуатацию в 2016 году и состоящую из цеха вакуумной разгонки мазута и цеха замедленного коксования. Кроме того, они смогли увидеть строительную площадку установки по выпуску высокооктановых бензинов, которая будет запущена уже в этом году и позволит производить собственные бензины АИ-92 и АИ-95 стандарта Евро-5.

Экскурсия продолжилась в объединенной операторной завода. Участники визита смогли непосредственно наблюдать работу специалистов НПЗ, отвечающих за оперативное управление технологическими процессами завода.

Особый интерес гостей вызвали очистные сооружения, введенные в эксплуатацию в 2014 году и позволяющие добиваться максимально качественных показателей: параметры сточных вод после прохождения через многоступенчатую систему фильтрации и очищения лучше показателей исходной воды в реке Тура.

Визит завершился сессией вопросов гостей главному инженеру предприятия Сергею Мурзину. "Совсем недавно, осенью 2016 года, Антипинский НПЗ отпраздновал 10-летний юбилей. За это время мы смогли достичь рекордных показателей, включая уникальную для российской нефтяной отрасли глубину переработки – 98%. Мы планируем не останавливаться на достигнутом. Так, развитие завода в 2017–2019 годах предусматривает строительство установки гидрокрекинга вакуумного газойля мощностью 2,7 млн тонн в год. Сырьем для установки станут вакуумный газойль и тяжелый газойль коксования с установки глубокой переработки мазута", – рассказал Сергей Мурзин.

Группа компаний "Новый Поток" (New Stream Group) учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. Группа владеет нефтяными месторождениями и объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В New Stream Group также входят компании, предоставляющие услуги в сфере консалтинга, инжиниринга и управления инвестициями. В целях развития детского и юношеского спорта, инициирования и продвижения социально значимых и благотворительных проектов в регионах присутствия в 2014 году в составе Группы создана Региональная общественная организация "Новый Поток".

Базовым нефтеперерабатывающим активом New Stream Group является Антипинский НПЗ, установленная мощность переработки которого превышает 9 миллионов тонн в год, а глубина переработки достигла рекордных для России 98%, что позволило предприятию полностью отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефтепроводу и продуктопроводу. Качество дизельного топлива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5. Летом 2017 года на заводе начнется производство бензинов стандарта Евро-5.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Трудный выбор России: пятая власть или пятая колонна

Трудный выбор России: пятая власть или пятая колонна

Время определиться.

Первоклассный взрыв Екатеринбурга

Первоклассный взрыв Екатеринбурга

Прокуратура, на выезд!

Арабское ухо да услышит

Арабское ухо да услышит

Предложение россиян.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×