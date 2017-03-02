Стратегическим.

Основной производственный актив Группы компаний "Новый Поток" – Антипинский НПЗ – выступил стратегическим партнером отраслевой конференции "Даунстрим Россия 2017". Форум проводится третий год подряд, собирая специалистов ведущих компаний ТЭК, представителей региональных органов власти и экспертного сообщества.

В рамках мероприятия состоялся технический визит на Антипинский НПЗ. В нем приняли участие специалисты ПАО "Газпром нефть", ПАО "Татнефть", ОАО "Сургутнефтегаз" и других нефтегазовых предприятий страны, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга.

Для гостей организовали экскурсию по основным производственным площадкам завода, включая ЭЛОУ АТ-1, ЭЛОУ АТ-2, ЭЛОУ АТ-3, установки гидроочистки и депарафинизации дизтоплива, производства водорода и серы, а также установку глубокой переработки мазута, введенную в эксплуатацию в 2016 году и состоящую из цеха вакуумной разгонки мазута и цеха замедленного коксования. Кроме того, они смогли увидеть строительную площадку установки по выпуску высокооктановых бензинов, которая будет запущена уже в этом году и позволит производить собственные бензины АИ-92 и АИ-95 стандарта Евро-5.

Экскурсия продолжилась в объединенной операторной завода. Участники визита смогли непосредственно наблюдать работу специалистов НПЗ, отвечающих за оперативное управление технологическими процессами завода.

Особый интерес гостей вызвали очистные сооружения, введенные в эксплуатацию в 2014 году и позволяющие добиваться максимально качественных показателей: параметры сточных вод после прохождения через многоступенчатую систему фильтрации и очищения лучше показателей исходной воды в реке Тура.

Визит завершился сессией вопросов гостей главному инженеру предприятия Сергею Мурзину. "Совсем недавно, осенью 2016 года, Антипинский НПЗ отпраздновал 10-летний юбилей. За это время мы смогли достичь рекордных показателей, включая уникальную для российской нефтяной отрасли глубину переработки – 98%. Мы планируем не останавливаться на достигнутом. Так, развитие завода в 2017–2019 годах предусматривает строительство установки гидрокрекинга вакуумного газойля мощностью 2,7 млн тонн в год. Сырьем для установки станут вакуумный газойль и тяжелый газойль коксования с установки глубокой переработки мазута", – рассказал Сергей Мурзин.

Группа компаний "Новый Поток" (New Stream Group) учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. Группа владеет нефтяными месторождениями и объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В New Stream Group также входят компании, предоставляющие услуги в сфере консалтинга, инжиниринга и управления инвестициями. В целях развития детского и юношеского спорта, инициирования и продвижения социально значимых и благотворительных проектов в регионах присутствия в 2014 году в составе Группы создана Региональная общественная организация "Новый Поток".

Базовым нефтеперерабатывающим активом New Stream Group является Антипинский НПЗ, установленная мощность переработки которого превышает 9 миллионов тонн в год, а глубина переработки достигла рекордных для России 98%, что позволило предприятию полностью отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефтепроводу и продуктопроводу. Качество дизельного топлива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5. Летом 2017 года на заводе начнется производство бензинов стандарта Евро-5.