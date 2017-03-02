Мэрия все переиграла: промзоны остаются в ЕкатеринбургеСегодня в 18:18
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Расселять их слишком накладно.
Вынос промзон за пределы уральской столицы не предусмотрен новым Генпланом, их отдадут под наукоемкие производства. Такое заявление глава департамента экономики Алексей Прядеин сделал во время общественного обсуждения городской стратегии до 2035 года, передает корреспондент "Уралинформбюро".
Прядеин добавил, что строить жилье на заброшенных промплощадках – не самая удачная идея. Лучше пригласить туда малые инновационные компании, сохранив тем самым "производственную функцию".
Промышленные территории будут резервировать и в новых районах. Например, в Академическом на эти цели выделят 250 гектаров.
Все это, по словам чиновников, вписывается в инновационную модель развития Екатеринбурга. Правда, о конкретных шагах по ее воплощению и сумме затрат на слушаниях не упоминалось.
Между тем еще совсем недавно мэрия трубила о необходимости "расселять" промзоны. Освободившиеся участки планировалось застраивать жилыми домами и офисами.
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