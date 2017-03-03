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ММК инвестировал в экологический проект 3,8 миллиардаСегодня в 11:41

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Реконструировав сероулавливающие установки.

ММК завершил реконструкцию сероулавливающих установок. Они предназначены для очистки агломерационных газов аглофабрики №2 от соединений серы и мелкодисперсной пыли.

Проект стоимостью 3,8 миллиарда был реализован в рамках "Плана основных мероприятий по проведению в 2017 году в РФ Года экологии" и соглашения о взаимодействии Министерства природных ресурсов РФ, Росприроднадзора, Челябинской области и ОАО "ММК".

Как сообщили "Уралинформбюро" в управление информации, общественных связей и рекламы ОАО "ММК", в состав комплекса входят три системы очистки. Каждая включает электрофильтр и скруббер - абсорбер (диаметром 10 метров и высотой 30 метров) с трехъярусной системой орошения поглотительными растворами. Сероулавливающая установка аглофабрики №2 обеспечивает очистку агломерационных газов от диоксида серы с эффективностью более 95%.

Первая поглотительная система была запущена в работу в 2015 году, вторая и третья построены в августе и октябре 2016 года. В конце февраля 2017 выполнен заключительный этап реконструкции подземного борова (техсооружение, предназначенное для транспортировки всего объема агломерационных газов на очистку от аглофабрики №2 до сероулавливающих установок).

Следует отметить, что в 2016 году снижение выбросов в атмосферу составило 3 522 тонны.

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