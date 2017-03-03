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Домашнее вино "выманят" из подпольяСегодня в 13:06

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Послаблениями в лицензировании.

Минэкономразвития РФ упростит процедуру получения лицензии на производство вина крестьянско-фермерскими хозяйствами. Идею поддержали в Минпромторге, Минсельхозе, Минфине и Росалкогольрегулировании, пишут "Известия".

Сейчас виноделы-фермеры не торопятся получать лицензию из-за сложности процедуры. Участники рынка отмечают, что к хозяйствам предъявляются слишком жесткие требования, "как будто к водочным заводам". Статистика это подтверждает: за два года в России выдано лишь две лицензии на производство вина крестьянско-фермерскими хозяйствами.

По оценкам главы Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадима Дробиза, в случае послаблений претендовать на "винную" лицензию смогут более сотни предприятий, передает "Уралинформбюро".

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