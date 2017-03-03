"ВСМПО-Ависма" равняется на мировые стандарты эффективностиСегодня в 15:59
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И бережливого производства.
На ВСМПО в 2016 году был усовершенствован какой-либо показатель деятельности в каждом из основных цехов. Наращивали производительность участков, сокращали простои оборудования, на прессе 75 тысяч тонн улучшали качество штамповок. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия, этот процесс вписан в достижение целей общекорпоративной стратегии.
"Первый этап – анализ потенциала и определение болевой точки. Затем подбирается и внедряется инструмент для решения проблемы. В настоящее время в активной фазе около 70 проектов. Десять мы считаем завершенными. Подтверждения ожидают расчеты с общим эффектом в несколько миллионов рублей", – отметил директор по операционной эффективности "ВСМПО-Ависма" Александр Левин.
В вопросах бережливого производства продолжалось сотрудничество с международной компанией "Кайдзен Институт" и "КамАЗом". Звание "Кайдзен-практик" получили 12 специалистов корпорации.
Проводились тренинги и сессии, руководители 30 цехов разработали конкретные планы улучшений для своих подразделений.
В дальнейшем намечено испытать и внедрить систему "вытягивающего" производства, которая позволяет выпускать лишь то, что необходимо заказчику (конечным потребителям и другим цехам предприятия), и в нужном объеме. Сотрудники ВСМПО будут обучаться управлению производственными потоками, качеством и административными процессами.
"Мы приложим все усилия, чтобы 2017 год стал ярким началом грандиозного пути корпорации к эффективности мирового уровня", – подчеркнул Александр Левин.
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