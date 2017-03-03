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Россия закроет границу для продуктов из ЕАЭС Сегодня в 17:00

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"Санкционка" не пройдет.

В Госдуму внесен законопроект о запрете ввоза в Россию отдельных товаров, поступающих из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Документ подготовило Министерство финансов, передает "Уралинформбюро".

По мнению авторов, принятие законопроекта позволит усилить контроль за оборотом товаров, ввозимых из третьих стран по правилам, отличным от принятых в ЕАЭС.

В августе 2014 года Россия ввела продуктовое эмбарго в отношении ряда западных государств. Однако все это время производители находили лазейки, и санкционные товары поступали в Россию, например, через Казахстан или Белоруссию.

Ранее по теме:
"Санкционку" будут уничтожать еще 1,5 года

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