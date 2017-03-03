Среди независимых нефтеперерабатывающих заводов.

Основной производственный актив Группы компаний "Новый Поток" – Антипинский НПЗ – стал победителем в номинации "Самый безопасный независимый НПЗ России".

Церемония награждения состоялась в рамках Международного форума "Нефтегазовая безопасность – 2017: нефтепереработка и нефтехимия". Мероприятие проходило в Москве 1-2 марта при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга.

Основными темами форума стали вопросы совершенствования нормативной базы промышленной безопасности, защиты информационных систем и автоматической системы управления техпроцессом. Особое внимание уделялось экобезопасности и новым тенденциям в утилизации нефтяных отходов. Кроме того, проводился анализ опасных событий на объектах нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности.

В рамках деловой программы выступили более 40 докладчиков. В их числе представители Минпромторга, Минэнерго, МЧС, Минприроды, Ростехнадзора, Росприроднадзора, а также специалисты отечественных и зарубежных компаний нефтегазового комплекса.

Группа компаний "Новый Поток" (New Stream Group) была учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. Она владеет нефтяными месторождениями и объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

В New Stream Group также входят компании, предоставляющие услуги в сфере консалтинга, инжиниринга и управления инвестициями. В целях развития детского и юношеского спорта, инициирования и продвижения социально значимых и благотворительных проектов в регионах присутствия в 2014 году в составе Группы создана Региональная общественная организация "Новый Поток".

Следует отметить, что Антипинский НПЗ является базовым нефтеперерабатывающим активом New Stream Group. Его установленная мощность переработки превышает 9 миллионов тонн нефти в год, а глубина переработки достигла рекордных для России 98%. Это позволило предприятию полностью отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефтепроводу и продуктопроводу. Качество дизельного топлива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5. Летом 2017 года на заводе начнется выпуск бензинов стандарта Евро-5.