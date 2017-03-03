Антипинский НПЗ признан самым безопасным в РоссииСегодня в 18:01
- Текст
Среди независимых нефтеперерабатывающих заводов.
Основной производственный актив Группы компаний "Новый Поток" – Антипинский НПЗ – стал победителем в номинации "Самый безопасный независимый НПЗ России".
Церемония награждения состоялась в рамках Международного форума "Нефтегазовая безопасность – 2017: нефтепереработка и нефтехимия". Мероприятие проходило в Москве 1-2 марта при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга.
Основными темами форума стали вопросы совершенствования нормативной базы промышленной безопасности, защиты информационных систем и автоматической системы управления техпроцессом. Особое внимание уделялось экобезопасности и новым тенденциям в утилизации нефтяных отходов. Кроме того, проводился анализ опасных событий на объектах нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности.
В рамках деловой программы выступили более 40 докладчиков. В их числе представители Минпромторга, Минэнерго, МЧС, Минприроды, Ростехнадзора, Росприроднадзора, а также специалисты отечественных и зарубежных компаний нефтегазового комплекса.
Группа компаний "Новый Поток" (New Stream Group) была учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. Она владеет нефтяными месторождениями и объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
В New Stream Group также входят компании, предоставляющие услуги в сфере консалтинга, инжиниринга и управления инвестициями. В целях развития детского и юношеского спорта, инициирования и продвижения социально значимых и благотворительных проектов в регионах присутствия в 2014 году в составе Группы создана Региональная общественная организация "Новый Поток".
Следует отметить, что Антипинский НПЗ является базовым нефтеперерабатывающим активом New Stream Group. Его установленная мощность переработки превышает 9 миллионов тонн нефти в год, а глубина переработки достигла рекордных для России 98%. Это позволило предприятию полностью отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефтепроводу и продуктопроводу. Качество дизельного топлива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5. Летом 2017 года на заводе начнется выпуск бензинов стандарта Евро-5.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:17
В Южноуральске почти месяц ищут юных подружек
Сбежавших из приюта.Сегодня в 19:00
На Южном Урале обнаружили свалку собачьих трупов
На месте бывшего кладбища питомцев.Сегодня в 18:37
Роспан отправит на смотр талантов "Роснефти" 18 звезд
Танцующих, рисующих и поющих.Сегодня в 18:31
Паводок в свердловской глубинке побороли заранее
На бумаге.Сегодня в 18:29
Турист из Зауралья сутки держался за буй в открытом море в Таиланде
Мужчину унесло течение.Сегодня в 18:29
Сошедшие с рельсов вагоны отправили поезда в обход Каменска-Уральского
Через Богданович.Сегодня в 18:19
Российские лыжники уступили норвежцам золото ЧМ
Устюгову не хватило сил.Сегодня в 18:16
"Увелка" готова пустить под нож свой хлебокомбинат
Сократив 80% штата.Сегодня в 18:05
В Челябинске скончался участник "побоища" на Обской
Не приходя в сознание.Сегодня в 18:04
Семья Цыбко не сумела вернуть квартиры в Москве
Арестованные из-за "уголовки" экс-сенатора.Сегодня в 18:01
Антипинский НПЗ признан самым безопасным в России
Среди независимых нефтеперерабатывающих заводов.Сегодня в 17:44
Бомж-грабитель натравил собаку на екатеринбуржца
Несчастный откупился деньгами и вещами.Сегодня в 17:30
Цыганский поселок в Екатеринбурге застроят многоэтажками
Высотой от 7 до 17 этажей.Сегодня в 17:27
Мусоровоз оставил без газа 4 многоэтажки на Южном Урале
Снеся газопровод.Сегодня в 17:24
В Тобольске будут судить участников массовой драки
Напавших на полицейских.
Главные новости
- Сегодня в 16:43В Кировграде семья с детьми отравилась угарным газом
- Сегодня в 15:43В Нижнем Тагиле зарезали 28-летнюю учительницу
- Сегодня в 15:02Свердловский облсуд не дал Соколовскому разгуляться
- Сегодня в 14:39Кто решил "похоронить" РПЦ в Екатеринбурге?
- Сегодня в 11:48Муниципалитеты на грани нервного срыва
Аналитика
Кто решил "похоронить" РПЦ в Екатеринбурге?
За 30 сребреников.
Муниципалитеты на грани нервного срыва
Из-за программы переселения из аварийного жилья.
Трудный выбор России: пятая власть или пятая колонна
Время определиться.