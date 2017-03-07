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ММК инвестирует в экологию более 35 миллиардов рублей06 марта в 12:43

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До 2025 года.

До 2025 года ММК потратит на природоохранную деятельность 35,6 миллиарда рублей. Об этом заявил гендиректор предприятия Павел Шиляев, выступая на объединенном заседании правления Челябинской региональной общественной организации и Челябинской областной ассоциации работодателей "Союз промышленников и предпринимателей".

Основными темами мероприятия стали экология и реализация в Челябинской области природоохранной политики в рамках проведения в 2017 году Года экологии в РФ.

Павел Шиляев рассказал о наиболее значимых природоохранных проектах, реализованных на ММК за последнее время. Основные инвестиции были направлены на строительство природоохранных объектов, предназначенных для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от техногенного воздействия первого передела: аглоцеха, коксохимического производства, доменного цеха.

Программой капстроительства комбината на 2016-2017 годы были предусмотрены затраты на экологию в размере более 5,4 миллиарда рублей.

Павел Шиляев добавил, что для повышения результативности природоохранной деятельности компании в 2015 году была разработана стратегическая инициатива "Чистый город", которая должна обеспечить к 2025 году низкий уровень загрязнения атмосферы Магнитогорска. Программа содержит 31 мероприятие и включает в себя строительство новых пылегазоулавливающих установок, а также реконструкцию первого передела. В том числе возведение новой аглофабрики и доменной печи №11, запуск новой коксовой батареи №12-бис, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации, общественных связей и рекламы ММК.

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