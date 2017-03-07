На 28%.

Минпромторг РФ подготовил список автомобилей, владельцам которых придется заплатить повышенный транспортный налог в 2017 году. Их количество выросло на 201 позицию - до 909 машин (+28% к прошлогоднему показателю), пишет газета "Известия".

Автомобили разделены по стоимости: от 3 до 5 миллионов рублей, от 5 до 10 миллионов, от 10 до 15 и свыше 15 миллионов рублей.

Больше всего приросла последняя категория – с 40 до 70 позиций. В ней прибавилось три модели Aston Martin, десять Bentley, по три Ferrari и Lamborghini, четыре Mercedes-Benz и шесть Rolls-Royce.

Перечень машин стоимостью от 10 до 15 миллионов рублей увеличился на четверть - до 95 позиций. Список автомобилей стоимостью от 5 до 10 миллионов рублей вырос на 34% - до 320 машин. На 19% приросла категория авто по цене от 3 до 5 миллионов рублей – до 424 моделей.

Список автомобилей, с которых уплачивается повышенный налог, ежегодно утверждается Минпромторгом РФ. В 2014 году, когда была введена увеличенная ставка, в нем числилось только 187 автомобилей. Перечень расширяется ежегодно, передает "Уралинформбюро".