Перед приватизацией.

Екатеринбургский хладокомбинат "Норд" может быть признан банкротом. Заявление о финансовой несостоятельности в свердловский арбитраж подало само предприятие. Оно пока не принято к производству, передает "Уралинформбюро".

Иски о взыскании задолженности к хладокомбинату с начала этого года подали три компании. Самый существенный из них от оптовой компании "Атлант-Фиш" - почти на 3 миллиона рублей.

Стоит отметить, что 49% акций "Норда" принадлежит государству. Предприятие включено в прогнозный план приватизации на 2017-2019 годы. Ранее его несколько раз пытались продать, но покупателей так и не нашлось.