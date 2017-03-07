Восемь россиян вошли в сотню богатейших людей мира06 марта в 13:04
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По версии Bloomberg.
Восемь россиян вошли в первую сотню самых богатых людей в мире. Рейтинг 500 богатеев составило агентство Bloomberg.
Самым обеспеченным россиянином оказался акционер нефтехимического холдинга "СИБУР" Леонид Михельсон, занявший 47 место в мировом списке. Его состояние оценивается в 17,5 миллиарда долларов. За ним следуют глава "Норильского никеля" Владимир Потанин (51 место, 16,6 миллиарда долларов), глава совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов (54 место, 16,5 миллиарда), глава группы "Ренова" Виктор Вексельберг (62 место, 14,8 миллиарда) и основатель USM Holdings Алишер Усманов (70 место, 13,9 миллиарда).
В первую сотню мирового рейтинга также вошли глава совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин (71 место, 13,9 миллиарда долларов), акционер "Альфа-групп" Михаил Фридман (74 место, 13,4 миллиарда) и владелец "Еврохима" Андрей Мельниченко (100 место, 11,6 миллиарда долларов).
Самым богатым человеком в мире признан основатель Microsoft Билл Гейтс (85,6 миллиарда долларов). Второе место занимает крупнейший американский инвестор Уоррен Баффет (78,9 миллиарда), третье - глава Amazon Джефф Безос (73,5 миллиарда), передает "Уралинформбюро".
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