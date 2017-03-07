За два года.

Реальные денежные доходы жителей Челябинской области за 2016 год снизились на 12%. Об этом 6 марта в ходе ежегодного послания заявил глава Южного Урала Борис Дубровский.

Если брать в расчет 2 последних года, падение оказалось еще значительней – южноуральцы потеряли пятую часть доходов. При этом средняя зарплата за 2016 год выросла всего на 6,6% - до 31 тысячи рублей, передает "Уралинформбюро".