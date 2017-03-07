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На НТМК началось возведение шаропрокатного стана06 марта в 17:02

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Стоимостью в миллиард рублей.

На НТМК стартовали работы по строительству шаропрокатного стана. Он будет размещен в одном из пролетов рельсобалочного цеха, где раньше располагались изотермические печи.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЕВРАЗа, в корпусе демонтировали старое оборудование, сделали ремонт, заменили освещение. Стан протяженностью 300 метров будет состоять из нескольких участков: нагрева заготовки, прокатки шаров и термической обработки.

Сейчас в рельсобалочном цехе готовится площадка под монтаж оборудования, заливается фундамент для строительства печи нагрева заготовки. Параллельно идут работы по производству технологического оборудования. Генеральный подрядчик проекта – "Томская электронная компания" – поставит на комбинат современную установку собственной разработки по термообработке шаров, разработает автоматизированную систему управления и вспомогательное электрооборудование.

Поставка первой партии оборудования запланирована на второй квартал 2017 года, ввод шаропрокатного стана в работу – на конец года. Инвестиции ЕВРАЗа в проект составят около миллиарда рублей.

Уникальная технология двухстадийной закалки и специальная легированная марка стали, которую разработали на ЕВРАЗ-НТМК, позволит производить шары диаметром 60-120 миллиметров особой, пятой группы твердости, которые сегодня выпускают только за рубежом. Они имеют высокую поверхностную и объемную твердость, равномерно сохраняют форму в период эксплуатации. Главным потребителем продукции будут горно-обогатительные комбинаты.

Следует отметить, что помимо прочего строительство стана будет способствовать созданию дополнительных рабочих мест для привлечения высококвалифицированных специалистов: вальцовщиков, операторов, машинистов кранов, электриков, механиков и представителей других профессий.

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