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Бакал стал территорией опережающего развития06 марта в 19:31

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По решению Медведева.

Южноуральский город Бакал получил статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Соответствующий документ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе министерства экономического развития Челябинской области.

Кроме Бакала данный статус присвоен еще трем городам - в Смоленской, Мурманской областях и Республике Коми. По словам Медведева, все эти города являются монопрофильными, где необходимо создавать условия для роста малого и среднего бизнеса.

Стоит отметить, что получение статуса ТОСЭР позволит высокотехнологичным предприятиям города получить ряд льгот. Некоторые ставки для бизнеса будут обнулены.

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