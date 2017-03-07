По решению Медведева.

Южноуральский город Бакал получил статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Соответствующий документ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе министерства экономического развития Челябинской области.

Кроме Бакала данный статус присвоен еще трем городам - в Смоленской, Мурманской областях и Республике Коми. По словам Медведева, все эти города являются монопрофильными, где необходимо создавать условия для роста малого и среднего бизнеса.

Стоит отметить, что получение статуса ТОСЭР позволит высокотехнологичным предприятиям города получить ряд льгот. Некоторые ставки для бизнеса будут обнулены.

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