А потом примется за шельфы в Арктике.

Разведанных запасов нефти и газа России хватит на срок более 50 лет. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак в ходе энергетической конференции CERAWeek, передает "Уралинформбюро".

Он подчеркнул, что в РФ большие запасы углеводородов. Кроме того, есть огромный потенциал по их добыче в Арктике. Поэтому, по мнению министра, эра углеводородов в ближайшее десятилетие сохранится.

Новак добавил, что российские нефтегазовые компании сумели выстоять в условиях низких цен на нефть. При этом они увеличили производство и снизили себестоимость добычи, которая сейчас составляет 10-15 долларов за баррель.